Исследование: в 2021 году россияне предпочитали на корпоративах блюда грузинской кухни

Исследование: чаще всего в 2021 году россияне заказывали на корпоративы блюда грузинской кухни Фото: Иван ВИСЛОВ

Аналитики сервиса доставки еды в офис и на мероприятия Catery рассказали, что чаще всего в этом году на корпоративы заказывали блюда грузинской и итальянской кухни.

"По динамике заказов в декабре 2021 года отчетливо видно, что люди истосковались по корпоративным мероприятиям, при этом горизонт планирования сильно сократился", - пояснил операционный директор компании Андрей Черепанов изданию "Газета.ru"

Отмечается, что средний чек заказов к концу декабря по сравнению с началом месяца вырос на 32% и составил 18 500 рублей.

Накануне стало известно, что около 40% россиян не любят корпоративы. При этом женщины чаще выбирали разные корпоративы, мужчины же чаще отмечали, что не особо любят праздники в компании коллег, рассказывает телеканал "360".

Ранее стало известно, что организаторы мероприятий заявили о возросших гонорарах звезд за выступления на новогодних праздниках. Появление на банкете популярного артиста теперь обойдется в 1,5-2 миллиона рублей, передает ОТР.