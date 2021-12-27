Автоэксперт объяснил, почему нельзя снижать допустимое число промилле для водителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто оценил предложение вице-премьера Хуснуллина о необходимости снижения максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей.

По новым правилам ПДД, находиться за рулем после употребления алкоголя запрещается полностью.

Тем не менее, есть небольшая погрешность алкотестера, которая допустима, - комментирует RT автоэксперт.

- Это техническая погрешность прибора, она составляет примерно 0,3 промилле. Обычно такой показатель отмечается при наличии паров до 0,16 г на литр выдыхаемого воздуха.

Он подчеркнул, что максимально допустимый порог – это вовсе не официальное разрешение пригубить алкоголя. А всего лишь определенная градация, чтобы защитить водителей.

- Данный показатель был введен после многочисленных консультаций. И аналогичные цифры установлены почти во всем мире, - заключил Игорь Моржаретто.

Терапевт клинической больницы, заместитель главного врача по медицинской части «РЖД-Медицина» Иваново Антон Арсеньев соглашается, что безопасного уровня алкоголя в крови не существует.

Даже минимальные дозы выпитого спиртного негативно сказываются на работе нервной системы и замедляют реакции, пишет газета "Известия".

Ранее российских автомобилистов с 2022 года ждут изменения: будут введены новые штрафы и изменятся суммы взыскания за уже существующие нарушения.

За опасное вождение штраф составит 3 тыс. рублей. За перевозку ребенка без автомобильного кресла придется заплатить уже не 3, а 5 тыс. рублей, пишет ФАН.