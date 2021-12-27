ФАС вскрыла ценовой сговор семи компаний на рынке металлопроката

В России вскрыли картельный сговор металлотрейдеров. Фото: Андрей АБРАМОВ

Российская Федеральная антимонопольная служба вскрыла ценовой сговор на рынке металлопроката. Виновными в картельном соглашении признаны семь крупнейших поставщиков металлопроката, сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС проверила металлотрейдеров на территории ряда регионов, получив множество обращений от граждан и организаций, в частности, от застройщиков и энергокомпаний, о повышении цен на стройматериалы.

«По результатам анализа полученной информации антимонопольный орган возбудил дело, по итогам рассмотрения которого АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания Красо» признаны нарушившими Закон о защите конкуренции», - говорится в сообщении ФАС.

Перечисленные организации долгое время поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой 2 696 766 873 руб, уточнили в ведомстве. Компаниям выдано предписание о прекращении противоправных действий. В отношении ответчиков возбудят административные дела, а решение ФАС РФ и материалы по делу направят в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.178 УК РФ. За действия, направленные на ограничение конкуренции, по этой статье предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось на kp.ru, впервые в России за картельный сговор отправили в колонию высокопоставленного чиновника в 2019 году.