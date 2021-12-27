Ракета «Союз-2.1б» с космическими спутниками OneWeb стартовала с Байконура Фото: REUTERS

Ракета «Союз-2.1б» с космическими спутниками OneWeb стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи OneWeb стартовала в понедельник, 27 декабря, с космодрома Байконур.

Космические аппараты будут выведены на орбиту в течение более восьми часов. Запуск сразу 36 спутников с Байконура состоялся впервые. Вместе с ними на орбите будет уже 394 аппарата.

Как писал сайт kp.ru, поздним вечером 9 сентября с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая к этому часу вывела на заданную орбиту военный спутник для министерства обороны России. Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства. В пресс-службе добавили, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.