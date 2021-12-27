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Политика27 декабря 2021 13:56

Власти России увеличат возраст пациентов, которые получают лекарства через фонд "Круг добра"

Сейчас в программы волонтеров входят только дети до 18 лет
Наталья СМИРНОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что возраст тех, кто сможет получать лекарства с помощью фонда "Круг добра", будет увеличиваться. Сейчас в программы волонтеров входят только дети до 18 лет.

Вопросом, как заявил глава государства в понедельник, займутся российские власти. Об этом Путин сообщил после разговора с пятилетним Осором Аюшеевым из Бурятии, который захотел побыть пожарным, и его родителями. Мальчик принял участие в проекте "Елка добра".

Также Путин сказал, что решил помочь с получением необходимого препарата для лечения ребенка.

"Постараемся, чтобы как можно большее количество людей имели возможность воспользоваться препаратами. И будем увеличивать возраст тех, кто получает - за 18 лет", - сообщил президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России составили рейтинг лекарственных препаратов, которые граждане чаще всего приобретали в 2021 году. Чаще всего потребители приобретали сосудосуживающие капли в нос «Ксилометозолин», их приобретено за год 127 миллионов упаковок на общую сумму больше 10 миллиардов рублей.