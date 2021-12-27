Автоюрист Славнов предложил наказывать пьяных водителей в три этапа

Автоюрист Славнов предложил ввести трехступенчатую систему наказания пьяных водителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автоюрист Дмитрий Славнов предложил ввести трехступенчатую систему наказаний для борьбы с нетрезвым вождением.

"Выход из положения могу предложить такой. На первый раз, когда автовладельца ловят на нетрезвом вождении, его можно дисквалифицировать от управления транспортным средством на полгода без штрафа. Если он не понял, то на второй раз его можно оштрафовать на 100 тысяч и лишить прав на три года. А если он садится третий раз, то нужно уже пожизненно лишать прав", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Славнов отметил, что в этом вопросе играет решающую роль особенности менталитета и культура вождения.

Напомним, вице-премьер Хуснуллин предложил снизить допустимый уровень алкоголя в крови у водителей. Он отметил, что риск аварии со смертельным исходом прямо пропорционален силе опьянения водителя.

Ранее сообщалось, что российских автомобилистов с 2022 года ждут изменения: будут введены новые штрафы и изменятся суммы взыскания за уже существующие нарушения.

Так, за опасное вождение штраф составит 3 тыс. рублей. За перевозку ребенка без автомобильного кресла придется заплатить уже не 3, а 5 тыс. рублей, передает ФАН.