Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что «большая война» с Россией невозможна

Бывший глава МИД Украины заявил о невозможности "большой войны" с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил о невозможности «большой войны» с Россией и снижении градуса напряженности между двумя странами. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Климкин считает, что на российско-украинские отношения повлиял разговор Владимира Путина с Джо Байденом, после которого градус напряжения снизился «как минимум на время».

Экс-глава МИД объяснил, почему он считает невозможной «большую войну» Украины с Россией.

«Блицкриг, большая война невозможна. Даже Путин прекрасно понимает, что реальное большое военное вторжение связано для него с большими рисками. И даже внутри России это никогда не будет воспринято», - сказал он.

В то же время Климкин не исключает возможности «шантажа и масштабных военных провокаций». Также он заявил о готовности более 35 процентов украинцев защищать свою страну с оружием в руках.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил опасение, что Запад может развязать войну на Украине и обвинить в этом Россию. Также Лавров высказался о «безбашенности» президента Украины Владимира Зеленского, импульсивные поступки которого могут привести к эскалации напряженности. Подробности здесь на kp.ru.