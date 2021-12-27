Швейцария предложила принять у себя саммит Россия – НАТО Фото: Shutterstock

Швейцария готова принять саммит Россия – НАТОЮ, заявила представитель Федерального департамента по иностранным делам страны Валентин Кливаз.

«Швейцария готова предоставить свои добрые услуги, если они полезны и требуются. Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки, или оказание помощи в организации конференций и встреч», – передает РИА Новости заявление представителя швейцарского МИД.

Как писал сайт kp.ru, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Всего было подготовлено два предложения, основными положениями одного из них было исключение продвижения альянса на Восток и присоединение к нему Украины.

Напомним, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла чтог расширение НАТО будет ключевым вопросом на переговорах с США.