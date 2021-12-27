В МЧС рассказали, сколько людей спасли в 2021 году

Врио главы МЧС рассказал, что с начала 2021 года было спасено более 200 тысяч человек Фото: МЧС России

С начала этого года сотрудники МЧС России спасли уже более 200 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы ведомства Александр Чуприян.

«Год еще не закончился. Но за 11 месяцев статистика уже есть. Так вот, за это время бойцы МЧС спасли и эвакуировали более 200 тысяч человек из пожаров, из зон чрезвычайных ситуаций», – рассказал Чуприян в интервью kp.ru.

Он отметил, что за все время существования МЧС, то есть за 31 год, были спасены и эвакуированы более трех миллионов граждан.

По словам Чуприяна, в России возросло количество чрезвычайных ситуаций – 361 за 11 месяцев. Генерал-полковник связал это с паводками и лесными пожарам. Также выросло количество дорожно-транспортных происшествий, повлекшие гибель людей, причем часто гибнут дети, подчеркнул он. Кроме того, растет насчастных случаев с летальным исходом и на воде, добавил Чуприян.