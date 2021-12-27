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Здоровье27 декабря 2021 15:39

Доктор Мясников предсказал бурный рост заболеваемости «омикроном» в России со второй половины января

Мясников высчитал, когда в России начнется волна заболеваемости омикрон-штаммом COVID-19
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Доктор Мясников назвал возможные сроки волны заражений штаммом "омикрон" в России.

Доктор Мясников назвал возможные сроки волны заражений штаммом "омикрон" в России.

Фото: REUTERS

Врач и телеведущий Александр Мясников сделал прогноз о том, когда в России начнется бурный рост заболеваемости штаммом «омикрон». По предположению Мясникова, этого следует ожидать во второй половине января.

«В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости Омикроном у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнётся и у нас…. У нас с Европой волны коронавируса движутся в противофазе почему-то», - написал Мясников в своем Telegram.

Мясников отметил, что в США официально зафиксирована первая смерть от омикрон-штамма коронавирусной инфекции и подчеркнул, что умерший пациент не был вакцинирован. Несмотря на то, что инфицированные «омикроном» болеют намного легче, чем инфицированные штаммом «дельта», Александр Мясников считает, что это не повод игнорировать вакцинацию и напоминает, что «сейчас самое время» для вакцинации и ревакцинации.

Ранее Александр Мясников назвал способ защититься от очередной волны COVID-19. Также на kp.ru сообщалось, что теледоктор Мясников назвал причину низкой смертности от штамма «омикрон».