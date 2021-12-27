Instagram снова заблокировал страницу телеканала «Крым-24»

Instagram заблокировал страницу телеканала "Крым-24". Фото: REUTERS

О блокировке страницы телеканала «Крым-24» в Instagram сообщила в понедельник 27 декабря администрация телеканала. На телеканале сообщают, что техподдержка Instagram не отвечает на запросы о прекращении блокировки страницы и причинах этого. Также «Крым-24» сообщает, что создал альтернативную страницу и предупреждает подписчиков, что все остальные аккаунты, использующие в названии сочетание «Крым 24», являются поддельными.

«То хакеры, то блокировки... но «Крым 24» не сдаётся!», - говорится в сообщении телеканала.

Ранее на kp.ru сообщалось, что на YouTube без объяснений удалил аккаунт телеканала «Крым 24», а Instagram заблокировал страницу администрации Симферополя, мотивируя тем, что на странице якобы были нарушены нормы сообщества.

Комментируя ситуацию с блокировкой аккаунтов крымских СМИ и организаций в американских социальных сетях политолог Николай Филиппов назвал такую практику «путем в никуда».