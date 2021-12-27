«Газпром» довел суточный отбор газа из хранилищ до максимума за пять лет Фото: REUTERS

Российский холдинг «Газпром» довел суточный отбор газа из подземных хранилищ до максимальных за пять лет показателей.

«Для обеспечения надежных поставок газа потребителям «Газпром» вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы «Газпрома» достигали 1 656 миллионов кубометров в сутки», – сообщается на сайте холдинга.

Отмечается, что 23 декабря 2021 был зафиксирован исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Также в компании сообщили, что европейским потребителям поставки голубого топлива осуществляются согласно законтрактованным условиям.

Как писал сайт kp.ru, на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин объяснил, что российская сторона не забронировала трафик по газопроводу, потому что компании-покупатели не выставили заявок.

Напомним, «Газпром» приостановил транзит газа в Германию по газопроводу «Ямал – Европа» из-за отказа от бронирования на 21 декабря.