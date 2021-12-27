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Здоровье27 декабря 2021 16:35

Лавров по телефону обсудил с главой ВОЗ вопрос регистрации «Спутник V»

Глава МИД России осудил с руководителем ВОЗ регистрацию вакцины «Спутник V»
Мария ПАВЛОВА
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Сергей Лавров и Тедрос Гебрейесус обсудили по телефону вопрос признания ВОЗ российской вакцины от ковида.

Сергей Лавров и Тедрос Гебрейесус обсудили по телефону вопрос признания ВОЗ российской вакцины от ковида.

Фото: Ксения Высотина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом вопросы регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает МИД РФ.

Лавров и Гебрейесус общались по телефону в понедельник 27 декабря. Они обсудили некоторые аспекты международного сотрудничества в борьбе с последствиями пандемии COVID-19. Разговор шел также о том, как повысить эффективность глобальной системы готовности и реагирования на ЧС в сфере здравоохранения.

«Особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины «Спутник V», - сообщает МИД.

Сергей Лавров и Тедрос Гебрейесус обсудили также необходимость обеспечения признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19, что должно помочь восстановлению свободного передвижения граждан.

Ранее на kp.ru сообщалось, что решение о регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе отложили до 2022 года.