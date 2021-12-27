Путин помог решить квартирный вопрос семье 14-летнего Марка, который попросил на Новый год гитару

Владимир Путин пообещал исполнить желания трех юных россиян, которые рассказали их "Ёлке желаний". Фото: Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС.

Президент России Владимир Путин помог получить квартиру семье 14-летнего Марка из Подмосковья. О проблемах Марка и его мамы президент узнал, когда разговаривал с мальчиком по телефону.

Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выполнил новогоднее желание Марка Кобленева из Московской области. Марк написал, что хотел бы иметь гитару и научиться на ней играть. Президент подарил мальчику гитару и сертификат на обучение в музыкальной школе. Во время разговора мама мальчика рассказала президенту, что не имеет собственного жилья и живет с сыном у знакомых. Президент пообещал помочь семье с жильем.

27 декабря Владимир Путин снова созвонился с Марком и узнал, что Марк и его мама уже переехали в новую квартиру.

Президент пообещал исполнить мечты троих детей, которые рассказали о них «Елке желаний». Вот здесь на kp.ru читайте, что получил в подарок от Владимира Путина пятилетний мальчик из Улан-Удэ, который мечтает стать спасателем.