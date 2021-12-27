СК начал проверку после гибели основателя проекта «Спутник и погром»* Егора Просвирнина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве начало проверку после гибели основателя проекта «Спутник и погром»* Егора Просвирнина, тело которого было обнаружено в понедельник, 27 декабря. Мужчина выпал из окна.

По информации ТАСС, незадолго до происшествия Просвирнин употребил наркотики. Он выпал из окна квартиры, которую снимал вместе с женой. В руках и Просвирнина нашли нож и газовый баллончик.

Как писал сайт kp.ru, тело основателя проекта «Спутник и погром»* было обнаружено на Тверском бульваре. По словам очевидцев сначала в окно что-то кричал мужчина. Потом на тротуар упал нож, а следом с криками выпал человек. Он разбился на проезжей части бульвара.

Напомним, Егор Просвирнин считается идеологом современного русского национализма.

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