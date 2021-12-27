В Минобороны заявили, что Россия будет жестко отвечать на действия НАТО Фото: Shutterstock

Конфронтационный курс НАТО заставляет Россию жестко реагировать и ставить перед альянсом вопрос о гарантиях безопасности, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«Продолжение альянсом конфронтационного курса в отношении нашей страны вынуждает нас жёстко поставить перед НАТО вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на восток», – сказал он на брифинге.

Он отметил, что Брюссель не должен размещать угрожающие системы вооружений в непосредственной близости от границ России.

Напомним, президент России Владимир Путин на переговорах с американским лидером Джо Байденом обозначил, что РФ заинтересована в гарантиях, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

Как писал сайт kp.ru, замминистра обороны РФ заявлял, что готовится к полномасштабной войне с Россией.