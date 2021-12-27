Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 18:00

Сбой в работе Telegram 27 декабря 2021: пользователи не могут отправить сообщения

На сбой в работе Telegram 27 декабря 2021 пожаловались пользователи в Москве и Санкт-Петербурге
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сбой в работе Telegram произошел 27 декабря 2021

Сбой в работе Telegram произошел 27 декабря 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сбой в работе мессенджера Telegram произошел 27 декабря 2021. На 20:20 по московскому времени были зафиксированы 1 323 жалобы.

Как следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу социальных сетей, 43% пользователей пожаловались на неполадки с приложением, 38% заявили о проблемах с отправкой сообщений, еще 19% рассказали о трудностях с подключением сервера.

Самое большое количество жалоб поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, о неполадках пользователи с Украины.

Напомним, вначале декабря 2021 жители нескольких стран столкнулись со сбоями в работе Telegram. Большинство проблем были связаны с работой приложения.

Как писал сайт kp.кu, в середине декабря этого года произошел сбой в работе информационных ресурсов МВД. Как сообщили в ведомстве, серверная комната, где находятся информационные массивы с данными ГИБДД, оказались залиты водой.