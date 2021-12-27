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Общество27 декабря 2021 18:10

Исследование: 79% российских детей следят за блогерами

Отмечается, что самыми популярными исполнителями среди детей стал эпатажный рэпер Моргенштерн и российская певица Инстасамка
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Исследование: 79% российских детей следят за блогерами

Исследование: 79% российских детей следят за блогерами

Фото: Анастасия Осипова

Специалисты "Лаборатории Касперского" провели исследование и выяснили, что около 79% российских детей следят за блогерами.

Так, с сентября по ноябрь 2021 года дети чаще всего проводили время на YouTube — на сервис приходится около 31% от общего времени, проведенного в десяти самых популярных приложениях, сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что самыми популярными исполнителями среди детей стал эпатажный рэпер Моргенштерн и российская певица Инстасамка, среди шоу - "Что было дальше" и "Пацанки, 6-й сезон".

Ранее издание "Свободная Пресса" подготовило ТОП-10 ютуб-блогеров и ведущих авторских программ на телевидении и Youtube по активности в социальных сетях.

Так, в рейтинг вошли журналист Юрий Дудь, российский политик и телеведущая Ксения Собчак и ведущий авторской программы Николай Соболев.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров России. Первое место занял канал Labelcom.