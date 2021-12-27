В МЧС рассказали, как победить разгильдяйство и пофигизм

Врио главы МЧС Чуприян призвал не полагаться на «авось» в соблюдении норм пожарной безопасности Фото: пресс-служба МЧС

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян прокомментировал ситуацию с пожарами в торговых центрах и других объектах. Как отметил генерал-полковник, государству и владельцам бизнесов не стоит пренебрегать пожарной безопасностью, поскольку это зачастую оборачивается трагическими последствиями.

«У нас в стране в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» строятся миллионы квадратных метров. Но никто не задумывается, почему сотни тысяч из них ежегодно превращаются в пепел. Что с этим делать? Это и государственная, и социальная задача. Пока сами граждане и общество не поменяют наше привычное «авось» в «диктатуру» норм пожарной безопасности, трагедии будут продолжаться», – заявил он в интервью kp.ru.

По мнению Чуприяна, России многого удалось добиться в развитии средств пожаротушения, однако существует большой пробел в воспитании правильного мышления, например, культуру правильного отдыха. Врио главы МЧС сообщил, что эксперты ведомства сегодня активно участвуют в пересмотре подходов к преподаванию ОБЖ в школах, в частности, выпускаются учебники с участием МЧС.

Для домов и квартир Чуприян посоветовал использовать автономные дымовые пожарные извещатели. В этом году, отметил он, они помогли спасти при пожарах 250 детей. Кроме того, считает Чуприян, необходимо развивать страхование. По его мнению, оно должно стать обязательным.

«В странах с развитой экономикой страховка – это главный стимулятор безопасности. Чем меньше у вас недостатков по пожарной безопасности, тем ниже отчисления в страховой фонд. И наоборот, если у вас масса нарушений, то и платите больше, потому что не просто рискуете сами, но и ближнего можете погубить», – заявил врио главы МЧС.