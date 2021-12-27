Россияне начали скупать товары, связанные с "Гарри Поттером" Фото: кадр из фильма

В пресс-службе "Объявлений ВКонтакте" сообщили, что россияне начали проявлять повышенный интерес к книгам и сувенирной продукции, связанными с романами и серией фильмов о Гарри Поттере.

"В ноябре - декабре приобретали аксессуары и одежду из вселенной - волшебные палочки, кулоны "Дары смерти", шарфы "Гриффиндор" и тематические худи", - рассказали в компании изданию "Газета.ru".

Отмечается, что рост интереса к этой продукции в ноябре вырос на 6% по сравнению с предыдущими месяцами, а в декабре - уже на 28%.

Ранее в сети появился трейлер специального эпизода “Гарри Поттера”, который выйдет 1 января 2022 года.

“20-я годовщина “Гарри Поттера”: возвращение в Хогвартс” расскажет о создании популярной франшизы. В съемках примут участие актеры, сыгравшие главные роли: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.