Университет для университетов. Образование для всех

Доктор технических наук, профессор кафедры «Метрология и взаимозаменяемость» Александр Комшин курирует в МГТУ им. Н.Э. Баумана программу «Университет для университетов». Автор фото: Сергей Кушлевич

По оценкам BCG и WorldSkills, в России проживает почти 1,4 миллиона человек, кому необходимо повышение квалификации. Рынок труда меняется стремительно, а образовательная программа не всегда успевает за этими переменами. Объединить усилия ведущих технических университетов и создать сеть профессиональных качественных программ по подготовке инженеров во всей стране – цель нового проекта Бауманского университета.

У МГТУ уже есть удачный опыт в области масштабирования образовательных проектов. Он был реализован в Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана, который является базой инженерного образования для пяти областей Центрального федерального округа.

Один из главных аспектов программы — сетевые гибридные формы обучения.

— Дать качественное инженерное образование полностью дистанционно невозможно, — считает исполняющий обязанности ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин. — Нужно сочетание дистанта и очного формата. Распределение задач в проекте, использование цифровых инструментов для совместной дистанционной работы — новые навыки, которыми должны обладать современные специалисты. Разработка и апробация методик для такого гибридного обучения будет являться частью нашего стратегического проекта U2U — «Университет для университетов».

Еще одна важная часть программы — более тесное сотрудничество вузов и предприятий.

— Крупные региональные производства остро нуждаются в инженерных кадрах, но не готовы тратить время и средства на дополнительное обучение вчерашних выпускников, — рассказывает Александр Комшин, доктор технических наук, профессор кафедры «Метрология и взаимозаменяемость», курирующий в МГТУ им. Н.Э. Баумана программу «Университет для университетов». — Наша задача — давать выпускникам компетенции уровня «здесь и сейчас». Человек приходит в компанию и сразу начинает работать. Для того, чтобы подготовить такого специалиста, нужно знать потребности его будущего работодателя и ориентироваться на них. Для этого вузам нужны крепкие связи с предприятиями. Для удовлетворения потребностей предприятий реального сектора экономики будут созданы образовательные программы уровня магистратуры и аспирантуры по перспективным направлениям. Для университетов стран СНГ и БРИКС будут созданы специальные учебно-методические продукты, — говорит Комшин.

Одно из направлений проекта — инклюзивное обучение. Способные ребята, которые имеют инвалидность по слуху, часто не имеют возможности получать знания наравне с другими студентами. МГТУ им. Баумана планирует использовать свой уникальный опыт инклюзивного образования и транслировать его на другие вузы России. Речь идет, прежде всего, об использовании ассистивных технологий и технических средств реабилитации, но также и о подготовке к работе в инклюзивной системе преподавателей, научных руководителей.

И, наконец, коллаборации с зарубежными вузами.

— Должна стать широко распространена практика, когда выпускник получает сразу два диплома — российского и иностранного вуза, — рассказывает Александр Комшин. — Предполагаются обмен преподавателями, обучение на иностранных языках, проведение летних школ и сотрудничество между научными центрами университетов.

Благодаря проекту «Университет для университетов» до 2030 года произойдет трансформация подходов к образованию.