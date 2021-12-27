В Госдуме предложили российским футболистам поработать с Тутберидзе
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Депутат Государственной Думы Светлана Журова посоветовала членам национальной сборной России по футболу поработать с другими специалистами.
"Я бы еще отправила Тутберидзе к нашим футболистам. Если бы они работали с такими тренерами как Ирина Винер-Усманова, Татьяна Покровская, Этери Тутберидзе, то вполне возможно, что результат был бы совсем другим. По крайней мере, это могло бы им пригодится с точки зрения психологии", - поделилась она в беседе с изданием "Газета.ru".
Ранее американский журналист Дэвис Лис высказал своё мнение о взаимоотношениях между Этери Тутберидзе и Евгенией Медведевой
"Этери вырастила Медведеву, она её настоящая дочь. Евгения выросла и, как я и предсказывал, стала такой же, как Тарасова и Роднина", - цитирует специалиста RT.
Накануне Тутберидзе рассказала, что Женя была последней фигуристкой, с которой она позволила себе сблизиться.
В августе этого года Женя заявлял, что ей поменяли программу на Олимпиаду-2018, сделав более слабой. Но Этери Тутберидзе сказала как все было - об этом просила тренеров сама Женя.
Одно из последних фото, где все три фигуристки Тутберидзе вместе. (слева направо) Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. У Трусовой, (3 место), явно натянутая улыбка. Рядом - хореограф Даниил Глейхенгауз, Тутберидзе и тренер Сергей Дудаков
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