В Госдуме предложили российским футболистам поработать с Тутберидзе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной Думы Светлана Журова посоветовала членам национальной сборной России по футболу поработать с другими специалистами.

"Я бы еще отправила Тутберидзе к нашим футболистам. Если бы они работали с такими тренерами как Ирина Винер-Усманова, Татьяна Покровская, Этери Тутберидзе, то вполне возможно, что результат был бы совсем другим. По крайней мере, это могло бы им пригодится с точки зрения психологии", - поделилась она в беседе с изданием "Газета.ru".

Ранее американский журналист Дэвис Лис высказал своё мнение о взаимоотношениях между Этери Тутберидзе и Евгенией Медведевой

"Этери вырастила Медведеву, она её настоящая дочь. Евгения выросла и, как я и предсказывал, стала такой же, как Тарасова и Роднина", - цитирует специалиста RT.

Накануне Тутберидзе рассказала, что Женя была последней фигуристкой, с которой она позволила себе сблизиться.

В августе этого года Женя заявлял, что ей поменяли программу на Олимпиаду-2018, сделав более слабой. Но Этери Тутберидзе сказала как все было - об этом просила тренеров сама Женя.