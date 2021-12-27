Умер Ричард Марсинко, основатель подразделения «морских котиков» США

Умер основатель подразделения «морских котиков» США Ричард Марсинко Фото: соцсети

Умер основатель подразделения «морских котиков» Военно-морских сил Соединенных Штатов Ричард Марсинко. Он скончался в возрасте 81 года в субботу, 25 декабря.

«В рождественский вечер мы потеряли героя, бывшего командующего ВМС и создателя Группы развития специальных средств войны флота, моего отца Ричарда Марсинко», – написал в Twitter сын Марсинко – Мэтт.

Причиной смерти стал сердечный приступ, уточнил мужчина.

Ричард Марсинко поручили создать новое антитеррористическое подразделение после того, как провалилась операция по освобождению американских заложников в Иране в 1980 году. Позже он возглавил Группу развития специальных средств войны флота, командуя ей до 1983 года.

Марсинко служил в ВМС США с 1958 года, успел повоевать во Вьетнаме. За свою службу он был удостоен различных наград, в том числе четырех Бронзовых звезд, Серебряной звезды и вьетнамского креста доблести.