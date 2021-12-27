Набиуллина предсказала инфляцию более 8% по итогам 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инфляция в России по итогам этого года будет немногим более 8%, считает председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Это в два раза превышает запланированные Банком России показатели.

«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%, это много, это больше, чем наша цель 4%. Понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше, например, продукты питания», – рассказала глава ЦБ в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал сайт kp.ru, 17 декабря 2021 Банк России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт до 8,5%. Это стало седьмым подряд повышением ставки с марта 2021 года. Регулятор указал на то, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза, а в таких условиях «с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных».