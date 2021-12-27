Кличко поздравил киевлян с наступающим 2220 годом

Мэр Киева Виталий Кличко Фото: REUTERS

Мэр Киева Виталий Кличко вновь дал повод для насмешек в соцсетях. Поздравляя киевлян с наступающим Новым годом, он оговорился и перепутал не только год, но и век, в котором живет.

«Мы с хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый год», - сказал столичный градоначальник, но понял, что произнес не то, и исправился: «две тысячи двести второй год».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году бывший чемпион мира по боксу выпустил самоироничную книгу под названием «Кто не слышал, тот увидит!» с картинками. В сборник вошли 14 известных его высказываний. Например, такие как «Хватит шастать без настоятельной потребности», «Мост, который устал», «Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её надо подогреть» и другие.

Стоит отметить, что после того, как Виталий Кличко стал часто выступать с речами, он прославился своими «перлами» даже больше, чем спортивными достижениями. Его выражения растащили на цитаты. Кто же не помнит двух заместителей, «четверо из которых месяц лежат в кабинете министров», завернутые носки и «волшебные пендели», загадочные «артефаки», совет киевлянам «готовиться к земле» или «моя жена везде».