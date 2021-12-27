В ГИБДД против того, чтобы разрешить автомобилистам поворачивать направо на красный сигнал светофора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автоэксперт не увидел сложностей, если водителям разрешат поворачивать на красный свет направо

В трек российских мегаполисах – Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге предложили разрешить водителям поворачивать направо одновременно с движением пешеходов. Это поможет частично решить проблему пробок.

Зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК общественной палаты РФ Александр Холодов отмечает, что реализация подобной инициативы не требует каки-либо сложностей.

Для того, чтобы совместить потом пешеходов и автомобилей, достаточно использовать стрелку.

-Разрешить поворот по стрелке — и одновременно с этим запустить пешеходов. Проблемы с этим нет, - говорит эксперт Пятому каналу.

Если решение будет приято и в действующие правила дорожного движения внесут изменения, то почти любой светофор можно дополнить недостающими секциями.

Александр Холодов обращается к американскому опыту организации движения – там практически везде можно поворачивать направо на красный сигнал светофора.

- Если поворот запрещен, то весит табличку об ограничении. Во всех остальных случаях по умолчанию разрешено поворачивать и уступать дорогу пешеходам, - напомнил автоэксперт.

А вот в ГИБДД выступают против подобной инициативы, так как опасаются, что с новой мерой поток пешеходов будет почти сплошной и автомобилисты просто не смогут пересечь перекресток.

Еще одна инициатива, которая затрагивает автомобилистов - это снижение максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей. Партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Rt отметил, что сейчас в стране установлены показатели, которые указывают только на погрешность прибора и не допускают никакой степени опьянения.

Ранее эксперты составили список из пяти хороших автомобилей иностранного производства, которые можно приобрести в пределах миллиона рублей, сообщает ФАН.