В работе сервиса «Сбербанк.Онлайн» снова произошел сбой Фото: REUTERS

Вечером в понедельник, 27 декабря, в работе сервиса «Сбербанк.Онлайн» произошел сбой. По данным портала Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов в интернете, к 22:34 по московскому времени было получено свыше 762 сообщений о сбоях в работе приложения.

Большинство клиентов банка «Сбер» (48%) жалуются на проблемы с мобильным банкингом, люди не могут совершить платеж или перевод со своего счета, у многих (23%) возникают сложности при входе в приложение.

Самое большое количество жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Краснодарского края.