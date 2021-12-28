Президента Молдавии не пригласили на саммит СНГ в Петербурге

Президент Молдавии Майя Санду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не поедет в Санкт-Петербург на встречу лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), поскольку ей так и не прислали официальное приглашение на саммит.

«Я не поеду на саммит СНГ, я уже говорила, что анализирую участие в этих встречах в зависимости от их повестки и обсуждаемых тем – насколько они значимы для Молдавии, нас особо интересуют экономические аспекты, мы хотим решать проблемы в этой области», - заявила Санду в эфире телеканала Pro TV.

Она добавила, что «не получила официальное приглашение, а также не видела повестку».

Несколько дней назад в интервью телеканалу «РТР-Молдова» глава республики уже говорила, что ее не пригласили в Северную столицу на встречу лидеров стран Содружества.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 декабря на сайте Кремля вышел анонс, в котором говорится, что по инициативе президента России Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств – участников СНГ.