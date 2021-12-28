Россия вошла в пятерку мировых лидеров по экспорту вакцин от коронавируса

Россия вошла в пятерку мировых лидеров по производству и экспорту вакцин против коронавируса Фото: REUTERS

Россия вошла в пятерку мировых лидеров по производству и экспорту вакцин против коронавируса. Только в 2021 году наша страна поставила на внутренний и внешние рынки порядка 233 миллионов доз препаратов для профилактики COVID-19, из них 93,4 миллиона доз – на экспорт.

В конце ноября Всемирная торговая организация (ВТО) и Международный валютный фонд (МВФ) запустили совместный проект, цель которого – отслеживание данных о глобальной торговле вакцинами от коронавируса. По итогам мониторинга, Россия по объемам поставок и производства занимает пятое место в мире. На первом месте Китай. Кроме того, в пятерку лидеров вошли США, Евросоюз и Южная Корея, передает РБК.

Всего же, по сведениям ВТО, во всем мире произведено более 10 миллиардов доз вакцины против коронавируса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат «Мир – 19», предназначенный для лечения больных «ковидом» от 18 до 65 лет. Иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «КП», кому противопоказано это лекарство и как оно будет работать.