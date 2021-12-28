Ведущий шоу «Умницы и умники» выразил недоумение тем, что девятилетнюю Алису Теплякову приняли в МГУ

Студентке МГУ Алисе Тепляковой всего девять лет Фото: Личный архив

Ведущий телепрограммы «Умницы и умники», профессор МГИМО Юрий Вяземский выразил недоумение тем, что девятилетнюю Алису Теплякову приняли в МГУ, даже с учетом того, что она вундеркинд и успешно сдала вступительные экзамены.

«Университет, тем более психология, я плохо понимаю, как можно девятилетнюю девочку принимать даже при ее удивительной одаренности на психологию в университет», - сказал он в беседе с порталом News.ru.

Профессор добавил, что ему жалко девочку, у которой «отобрали детство». По его мнению, у ребенка может просто не хватить сил, чтобы продолжать учиться в вузе.

«Если этот человек гениальный, то он свой гений сохранит. Так что вы не переживайте за гениев, а талант, конечно, можно погубить», - подытожил Юрий Вяземский.

Ранее член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте Александр Асмолов назвал обучение Алисы в МГУ опасным экспериментом, который «может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития» известной на всю страну девочки-вундеркинда.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 декабря папа девочки Евгений Тепляков явился в МГУ, чтобы «разобраться с преподавателями», устроил грандиозный скандал и напал на заведующего кафедрой, прорывался через охрану. Дело в том, что Алиса во вторник сдавала экзамен и получила плохую оценку, это и привело ее отца в ярость. Сотрудникам психфака даже пришлось вызвать полицию.

Несколько дней назад декан факультета психологии МГУ в эфире программы «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда» рассказал, что юная студентка Теплякова сдает свою первую сессию по индивидуальному плану.

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