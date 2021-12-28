AFP: Россия и США проведут переговоры по ситуации на Украине и безопасности в Европе 10 января

Представители России и США проведут переговоры по ситуации на Украине и безопасности в Европе 10 января Фото: REUTERS

В начале нового 2022 года, 10 января, Соединенные Штаты и Россия проведут переговоры, на которых обсудят ситуацию вокруг Украины, предложения по безопасности в Европе, а также контроль над вооружениями, сообщает агентство France Presse со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

По словам собеседника AFP, Вашингтон «рассчитывает на диалог» с Москвой. Кроме того, по информации неназванного сотрудника СНБ, 12 января может пройти заседание Совета Россия – НАТО, а уже на следующий день, 13 января, – переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Это два документа, переведенные на несколько языков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что часть предложений Москвы в Вашингтоне сочли неприемлемыми. Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия готова обсуждать озабоченности американской стороны.

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