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Политика28 декабря 2021 3:35

Израиль нанес удар по сирийской Латакии недалеко от российской авиабазы Хмеймим

Подразделения ПВО Сирии отразили авиаудар, теперь тушат пожар в порту
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сирийские силы ПВО отразили авиаудары Израиля в районе порта Латакия

Сирийские силы ПВО отразили авиаудары Израиля в районе порта Латакия

Фото: REUTERS

В ночь на вторник, 28 декабря, авиация Израиля нанесла воздушный удар по окрестностям торгового порта в сирийской провинции Латакия, сообщает Государственное телевидение САР.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили воздушную атаку над портом, который расположен всего в 15 километрах от базы российских ВКС Хмеймим в Идлибе, и служит морскими воротами страны. Однако на площадке с грузовыми контейнерами из-за обстрела вспыхнул крупный пожар, который тушат до сих пор. Оценить масштабы ущерба пока невозможно.

По данным канала, ракетные удары были нанесены Израилем около 3:20 по местному времени (4:20 мск ) из воздушного пространства над Средиземным морем.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале сентября истребители израильских ВВС выпустили 24 ракеты по целям на территории Сирии. Тогда сирийские ПВО уничтожили 21 ракету комплексами «Бук» и «Панцирь» российского производства.

Позже, в конце сентября, российский «Панцирь-С» сбил дрон боевиков, нацеленный на авиабазу Хмеймим.