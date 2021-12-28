Израиль нанес удар по сирийской Латакии недалеко от российской авиабазы Хмеймим

Сирийские силы ПВО отразили авиаудары Израиля в районе порта Латакия Фото: REUTERS

В ночь на вторник, 28 декабря, авиация Израиля нанесла воздушный удар по окрестностям торгового порта в сирийской провинции Латакия, сообщает Государственное телевидение САР.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили воздушную атаку над портом, который расположен всего в 15 километрах от базы российских ВКС Хмеймим в Идлибе, и служит морскими воротами страны. Однако на площадке с грузовыми контейнерами из-за обстрела вспыхнул крупный пожар, который тушат до сих пор. Оценить масштабы ущерба пока невозможно.

По данным канала, ракетные удары были нанесены Израилем около 3:20 по местному времени (4:20 мск ) из воздушного пространства над Средиземным морем.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале сентября истребители израильских ВВС выпустили 24 ракеты по целям на территории Сирии. Тогда сирийские ПВО уничтожили 21 ракету комплексами «Бук» и «Панцирь» российского производства.

Позже, в конце сентября, российский «Панцирь-С» сбил дрон боевиков, нацеленный на авиабазу Хмеймим.