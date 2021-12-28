В МИД РФ назвали фантастикой возможность ограничения конвертации российского рубля

МИД РФ назвал фантастикой возможность ограничения конвертации российского рубля Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский назвал фантастикой возможность ограничения конвертации российского рубля.

Напомним, в начале декабря Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз готовят план санкций против крупнейших российских банков и РФПИ на случай «нападения РФ на Украину». По информации журналистов, в числе рассматриваемых санкций запрет на покупку долговых обязательств на вторичном рынке, а также ограничения по конвертации рублей в доллары, евро, фунты стерлингов и другие валюты. Еще одним вариантом назывался закрытия доступа России к системе финансовых платежей SWIFT, но чиновники не склонны к нему, так как он «наносит ущерб рядовым гражданам».

Биричевский отметил, что в истории не было случаев подобных ограничений и затруднился сказать, каким образом они могли бы быть реализованы.

- Можно, конечно, попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что в общем-то часто бывает. Но каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты – это что-то из разряда фантастики, — цитирует дипломата РИА Новости.