Что произошло в ночь на 28 декабря

«КП» – о последних новостях на утро 28 декабря 2021 года Фото: REUTERS

Заместитель министра обороны России Александр Фомин предупредил, что целенаправленные провокации НАТО вблизи российских границ могут с высокой вероятностью грозить вооруженным конфликтом. По его словам, «продолжение альянсом конфронтационного курса в отношении нашей страны вынуждает нас жёстко поставить перед НАТО вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на восток».

Министр иностранных дел Сергей Лавров подвел международные итоги 2021 года в большом интервью Владимиру Соловьеву. Основными темами разговора стали отношения Москвы с Вашингтоном, расширение НАТО на восток, украинский кризис, реализация Минских договоренностей. «КП» собрала ключевые цитаты из итогового интервью главы МИД.

Этой ночью агентство France Presse со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщило, что в начале нового 2022 года, 10 января, США и Россия проведут переговоры, на которых обсудят ситуацию вокруг Украины, предложения по безопасности в Европе, а также контроль над вооружениями.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы, поскольку длинные зимние праздники, по его мнению, не только бессмысленны, но и вредны: провоцируют людей на пьянство, драки и бытовые преступления. Вместо этого парламентарий предлагает добавить к отпускам россиян 15 дней.

Министерство труда и социальной защиты России предложило ввести в стране новый порядок выявления людей, которые нуждаются в поддержке государства. Информацию о россиянах с низкими доходами или тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, будут получать по межведомственным каналам. Если подготовленный Минтрудом проект постановления правительства примут, то уже с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет активно выявлять нуждающихся в помощи граждан и предлагать им обратиться за пособиями.

Выживший при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Увинском районе Удмуртии член экипажа находится в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна, которое спасателям удалось найти после долгих поисков, было два человека, один из них погиб.

27 декабря в России отмечали День спасателя. Накануне профессионального праздника врио главы МЧС Александр Чуприян дал большое интервью обозревателю kp.ru Александру Гамову. В частности, он рассказал, что не встречал никого строже Сергея Шойгу.

Центробанк не намерен вводить тотальную слежку за переводами физлиц, но собирать информацию будет. Регулятор планирует бороться с финансовыми мошенниками. А в перспективе это поможет вычислять бизнес, который не платит налоги. Сайт kp.ru разбирается, что на самом деле в ЦБ хотят контролировать.

Эксперты беседе с kp.ru назвали три простых шага к победе над телефонными мошенниками в России, рассказав, что должны сделать банки, мобильные операторы и полиция, чтобы звонки от аферистов прекратились и они перестали воровать наши деньги.

Ведущий телепрограммы «Умницы и умники», профессор МГИМО Юрий Вяземский выразил недоумение тем, как девятилетнюю Алису Теплякову могли принять на факультет психологии в МГУ, «даже при ее удивительной одаренности». Он добавил, что ему жалко девочку, у которой «отобрали детство».

Ведущие эксперты назвали главные открытия 2021 года в борьбе с коронавирусом: интраназальные вакцины, прорывные лекарства, барьерная защита от вируса. Какие достижения позволяют нам с надеждой смотреть в будущее, kp.ru и Радио «Комсомольская правда» рассказали ученые и врачи.

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