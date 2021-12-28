Более тысячи фур с товарами застряли на китайско-российской границе перед Новым годом

Более тысяч фур с товарами застряли на китайско-российской границе перед Новым годом Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии бизнес стал отмечать проблемы с доставкой товаров. Закрытые границы усложнили жизнь транспортным компаниям, а перед Новым годом ситуация обычно накаляется.

В этом году, по данным газеты «Известия», на китайско-российской границе скопилось более тысячи фур, которые не могут пройти контроль.

Причина в том, что еще 3 декабря из-за COVID-19 были закрыты четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Китаем. Все перевозчики были вынуждены отправиться на единственную открытую точку – Суйфыньхэ. Это и стало причиной коллапса.

Пропускная способность данного пункта – пара машин в день, первыми проходят грузовики с продуктами. Остальным приходится ждать своей очереди неделями.

Об открытии других пунктов пропуска говорят очень осмотрительно, это произойдет не ранее 20 января.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) изданию подтвердили, что в курсе проблемы. Но говорят о том, что машин на границе гораздо меньше.

- С 13 по 26 декабря 2021 года в Суйфыньхэ наблюдается скопление машин. На утро 27 декабря на границе была очередь из 150 автотранспортных средств. Российские грузовики проходят своевременную проверку на границе, - прокомментировали в ведомстве.

Задержка поставок прежде всего ударит по небольшим магазинам, которые не могут заказывать крупные партии товаров. А вот крупные игроки к такому развитию событий были готовы и стали заполнять складские помещения еще летом.

При этом эксперты считают в следующем году ситуация станет еще сложнее. Причина тому — ужесточение правил пересечения границы с китайской стороны, сообщает телеканал "360".