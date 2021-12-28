В Британии сообщили о симптоме заражения «омикроном» в виде кожной сыпи

Сыпь на коже может указывать на заражение «омикроном» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сыпь на коже может указывать заражение новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщила британская газета Daily Express, ссылаясь на данные приложения ZOE COVID Study.

- У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят, — говорится в статье.

Отмечается, что сыпь может появиться на ранних стадиях заболевания и сохраняться долгое время.

В приложении ZOE COVID Study пользователи могут добровольно описывать симптомы при заражении коронавирусом.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сделал прогноз о том, когда в России начнется бурный рост заболеваемости штаммом «омикрон». По предположению Мясникова, этого следует ожидать во второй половине января. Мясников отметил, что в США официально зафиксирована первая смерть от омикрон-штамма коронавирусной инфекции и подчеркнул, что умерший пациент не был вакцинирован. Несмотря на то, что инфицированные «омикроном» болеют намного легче, чем инфицированные штаммом «дельта», Александр Мясников считает, что это не повод игнорировать вакцинацию и напоминает, что «сейчас самое время» для вакцинации и ревакцинации.