Российские вирусологи считают, что группоспецифичный иммунитет защитит от «омикрона»

В России сообщили, что группоспецифичный иммунитет защитит от «омикрона» Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирусологи Александр Бутенко и Петр Чумаков сообщили, что группоспецифичный иммунитет защитит от нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

- Сочетание различных генотипов вируса вызывает образование у людей коллективного иммунитета группоспецифичного. То есть такого, который может обеспечить защиту от разных генотипов. Люди могут встречаться не один раз, а два раза и не с одним каким-то вариантом коронавируса, а с двумя и тремя в течение какого-то периода. Это будет обеспечивать коллективный иммунитет наряду с вакцинацией, — цитирует Бутенко Ura.Ru.

Чумаков отметил, что в результате мутаций эффективность защиты от «омикрона» после вакцинации слегка снизилась, однако после болезни у людей образуются и другие антитела, защищающие его от новых вариантов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сделал прогноз о том, когда в России начнется бурный рост заболеваемости штаммом «омикрон». По предположению Мясникова, этого следует ожидать во второй половине января. Мясников отметил, что в США официально зафиксирована первая смерть от омикрон-штамма коронавирусной инфекции и подчеркнул, что умерший пациент не был вакцинирован. Несмотря на то, что инфицированные «омикроном» болеют намного легче, чем инфицированные штаммом «дельта», Александр Мясников считает, что это не повод игнорировать вакцинацию и напоминает, что «сейчас самое время» для вакцинации и ревакцинации.