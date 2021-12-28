Президент Молдавии заявила, что эскалация между Россией и Украиной затронет ее страну

Майя Санду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Молдавии Майя Санду убеждена, что обострение отношений России и Украины может затронуть ее страну.

Она назвала ситуацию «очень серьезной», но отметила, что стороны пытаются найти мирный выход.

- Мы тоже собираем информацию, проводим анализы, обсуждаем ситуацию с партнерами. Если начнутся военные действия, то это нас затронет, и будет сложная ситуация для всех в регионе, — сказала молдавский лидер в эфире телеканала Pro TV.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин ответил американскому лидеру Джозефу Байдену на слухи о якобы готовящемся «вторжении России» на Украину. Путин заверил Байдена, что российские войска никому не угрожают.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, «нагнетая страшилки» о возможном вторжении России на ее территорию.