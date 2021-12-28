Посол России в Берлине выступил за скорейший запуск "Северного потока - 2"

Оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение немецкого регулятора Фото: REUTERS

Посол России в Берлине Сергей Нечаев выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Он отметил, что нынешняя риторика Берлина по этому вопросу звучит довольно обнадеживающе.

Как сообщил Нечаев в интервью агентству DPA, искусственная задержка ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" никому не нужна. Потому, надеется дипломат, немецкие политики в лице нового правительства отнесутся к проекту "прагматично и в интересах потребителей".

Как отметил Нечаев, на данный момент риторика Берлина звучит весьма обнадеживающе. Хотя в целом Россия все же скептически относится к обещаниям.

"Я слышу от нового федерального правительства, что это проект частного сектора, который не должен быть связан с политикой. Мы никому не верим на слово. Но мы принимаем это к сведению. Мы очень надеемся, что доведем проект до конца. От этого выиграют все", - подчеркнул российский посол.

Как ранее писал сайт kp.ru, сертификация "Северного потока - 2" завершится приблизительно в середине 2022 года, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, виной тому европейские нормативные акты и политизация вокруг проекта. При желании, все формальные процедуры было бы провести намного быстрее.