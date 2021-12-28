Умер Виталий Быков, советский актер из фильмов «Кортик» и «Бронзовая птица»

Виталий Быков Фото: Rustheatre.by

В возрасте 80 лет умер советский и белорусский актер Виталий Быков. Об этом сообщила пресс-служба Минского драматического театра имени Горького.

- Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича, — говорится в сообщении пресс-службы.

Причина смерти артиста не называется.

Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в латвийском Даугавпилс. В 1964 году закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. Наибольшую славу ему принесли роли в фильмах «Кортик» (1973) и «Бронзовая птица» (1974).

Ранее умер Андрей Ярославцев - известный актер озвучки и мастер дубляжа. Ему было 64 года. Об этом 26 декабря на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщил российский актер Дмитрий Череватенко. Там же Череватенко пишет, что причиной смерти Ярославцева стал коронавирус. Напомним, Ярославцев озвучивал Оптимуса Прайма из «Транформеров», а также был голосом Альбуса Дамблдора из серии фильмов про Гарри Поттера. За свою карьеру он озвучил порядка 240 кинокартин. Также голос профессионала по озвучке можно услышать и во многих видеоиграх.