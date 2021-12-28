Бывший глава службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ арестован по делу о хищении 497 млн рублей

Причастность Мовчана к совершению инкриминируемого преступления, по мнению следствия, подтверждается собранными доказательствами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ капитан 1-го ранга Вадим Мовчан был арестован. Его подозревают в хищении более 497 миллионов рублей, выделенных Минобороны.

Как говорится в постановлении 235-го гарнизонного военного суда об аресте Мовчана, текст которого приводит ТАСС, против Мовчана возбуждено дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Подозревается, что в 2013-2017 годах он, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств. Его вероятными сообщниками были руководитель ОАО "Завод "Электроприбор" Муталиб Эмиралиев и глава АО "Союз-М" Замир Ахмедов, а также другие лица.

По данным ТАСС, узнав о возбуждении против него уголовного дела, Мовчан встретился с заместителем начальника службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ, который должен был выступить в деле как эксперт, и попросил отразить в экспертизах данные так, чтобы он мог избежать уголовного наказания.

Причастность Мовчана к совершению инкриминируемого преступления, по мнению следствия, подтверждается собранными доказательствами.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также говорит, что в деле Мовчана есть также второй эпизод. Ущерб по нему оценивается в 692,7 млн рублей. Он связан с хищением средств при выполнении госконтрактов на модернизацию кораблей ВМФ РФ.

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