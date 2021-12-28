Роскачество обнаружило бактерии клостридий и кишечную палочку в готовых мясных паштетах

Эксперты проверили готовый паштет с мясом и печенью 16 торговых марок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты Роскачества провели проверку готовых мясных и печеночных паштетов 16 торговых марок. В части продукции были обнаружены бактерии клостридий и кишечная палочка.

Как говорится в сообщении Роскачества, паштеты были упакованы в оболочку, как колбасные изделия, либо в пластиковую форму. Вся исследованная продукция изготовлена по собственным нормативным документам производителей. В итоге в товарах 8 торговых марок из 16 были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, превышение по содержанию микробной обсемененности, дрожжи и антибиотики. Причем в паштетах некоторых марок обнаружилось сразу несколько "находок".

В Роскачестве сообщают, что примерно 69% продукции оказалось сделано с нарушениями параметров безопасности, качества и достоверности маркировки. При выборе паштета эксперты советуют отдавать предпочтение продукту со сроком хранения не более 15 суток. А после вскрытия не хранить паштет дольше 2 суток.

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