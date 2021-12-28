СК возбудил уголовное дело после падения вертолета Ми-2 в Удмуртии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения вертолета Ми-2 в Удмуртии Фото: ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека» после падения вертолета Ми-2 в Удмуртии. Об этом сообщил «КП-Ижевск».

По версии следствия, падения произошло из-за несоблюдения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Вертолет вылетел из ижевского аэропорта в 12:00 по московскому времени. Перед крушением пилот сообщил о нештатной ситуации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 14:15 (мск) 27 декабря пилот вертолета Ми-2, который совершал облет магистральных нефтепроводов, сообщил о жесткой посадке. К месту аварии тут же выехали спасатели МЧС и бригады врачей «Скорой помощи». Обнаружить разбившийся вертолет удалось только ночью. На борту воздушного судна было два человека, один из них погиб, второй находится в тяжелом состоянии.