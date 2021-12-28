Вице-премьер Чернышенко рассказал, какие города могут принять Олимпиаду-2036

Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия готова подать заявку на проведение летней олимпиады 2036 года на своей территории. По его словам, принять Игры могут несколько городов.

"Совершенно очевидно, что Россия будет продолжать бороться за право принять у себя Олимпийские игры. У нас много городов, которые потенциально соответствуют уровню мировых олимпийских столиц", - заявил Чернышенко.

В числе таких городов он назвал Москву, Санкт-Петербург и Казань. Также есть много других городов, которые достойны, чтобы в них развивалась спортивная инфраструктура, заявил вице-премьер.

Он также отметил, что в Сочи заложена инфраструктура для проведения летних олимпийских Игр. И город может претендовать на то, чтобы принять их, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, Президент России Владимир Путин получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина посетить Пекин по случаю открытия зимней Олимпиады-2022, которая пройдет с 4 по 20 февраля.