Постпред России при ЕС заявил, что приостановка «Северного потока — 2» — проблема не для Москвы, а для потребителей в Европе

Российский при Евросоюзе заявил, что приостановка «Северного потока — 2» проблема не для Москвы, а для потребителей в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что затягивание сертификации трубопровода «Северный поток — 2» является проблемой не для РФ, а для европейских потребителей.

- Для России это проблемой не является. От задержек с сертификацией СП-2 пострадает только и исключительно европейский потребитель, — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее обозреватель Юрген Флаугер в статье для Handelsblatt предположил, что Германию ждут перебои с электричеством из-за приостановки «Северного потока — 2». По его мнению, стране нужно больше голубого топлива. В противном случае Германия не сможет без проблем отказаться от ядерной энергетики и производства электроэнергии на угле. Он также выразил мнение, что властям страны необходимо приложить все усилия, чтобы обстановка вокруг «Северного потока — 2» не обострилась.