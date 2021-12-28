Сенатор Косачев заявил о праве России применить силу при нападении на ее граждан в других странах

Константин Косачев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия имеет право использовать вооруженные силы при нападении на ее граждан в других странах.

Политик подчеркнул, что РФ не вынашивает планы по нападению на Украину. По словам Косачева, Россия никогда не атаковала первой, чего не произойдет и в будущем.

- Никоим образом не предрешая развитие событий, просто напомню этим провокаторам, что после того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон «Об обороне». Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом, — приводит слова политика «Интерфакс».

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин ответил американскому лидеру Джозефу Байдену на слухи о якобы готовящемся «вторжении России» на Украину. Путин заверил Байдена, что российские войска никому не угрожают.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, «нагнетая страшилки» о возможном вторжении России на ее территорию.