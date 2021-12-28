МИД Украины считает, что принятие требований России по безопасности было бы унижением для США

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принятие требований России по гарантиям безопасности было бы унижением для Соединенных Штатов Америки. В частности, речь идет о нерасширении НАТО на Восток. Кулеба заявил, что не верит в такое развитие событий.

- Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания альянса, — сказал он в интервью «РБК-Украина».

По словам Кулебы, Вашингтон постоянно делится информацией о переговорах Москвы и НАТО с Киевом.

Ранее замглавы Министерства иностранных дела России Сергей Рябков назвал предварительную дату консультаций РФ и США по гарантиям безопасности. Как сообщил дипломат во вторник, мероприятие пройдет в начале 2022 года. По словам Рябкова, консультации предварительно состоятся в Женеве 10 января 2022 года. По мнению замглавы МИД, стороны не смогут решить все вопросы за одну встречу, так что ожидаются новые. Также Россия встретится с представителями НАТО после общения с американской стороной. Это произойдет в Брюсселе. Отмечается, что Россия рассчитывает, что США и НАТО направят свою представительную военную делегацию на переговоры по гарантиям безопасности.