Центробанк ожидает максимального эффекта от повышения ключевой ставки в 2022 году

Для снижения инфляции нужно принимать меры, сама она не снижаться не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, когда регулятор ждет максимального эффекта от повышений ключевой ставки ЦБ РФ. По ее словам, это должно случиться в 2022 году.

Как отметила Набиуллина, Банк России принимает решения с целью возвращения инфляции к 4%.

"Потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году", - отметила она.

По словам главы регулятора, если в 2022 году экономический прогноз будет соответствовать реальности, к конце года инфляция достигнет 4 - 4,%%. При этом в интервью телеканалу "Россия 24" Набиуллина подчеркнула, что для снижения инфляции нужно принимать меры, сама она не снижаться не будет.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центробанк России предлагает начислять малоимущем гражданам проценты на остаток по банковской карте «Мир», которые должны быть на уровне чуть менее установленной ключевой ставки, а также сделать бесплатными переводы и снятие наличных на сумму до 15 тысяч рублей в месяц.