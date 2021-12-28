Товарооборот России и Китая обновит рекорд в 2021 году

Российско-китайский товарооборот обновит рекорд в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Товарооборот между Россией и Китаем достигнет нового рекорда в 2021 года. По состоянию на конец ноября, он составил более 130 миллиардов долларов. Об этом сообщил российский посол в Пекине Андрей Денисов.

- Несмотря на объективные противоэпидемические ограничения, практическое сотрудничество активно развивается. Взаимный товарооборот по итогам 11 месяцев уже превысил $130 млрд, продолжает расти, и несомненно по итогам года будет поставлен новый рекорд, — сказал дипломат.

Ранее Министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс включил Россию, Китай и Иран в тройку наиболее «враждебных стран, с которыми сталкивается Британия». По его словам, под четвертым номером в этот список следует включить КНДР. Хайндс уточнил, что для определения уровня угрозы необходимо знать примерную численность шпионов и военных, находящихся в боевой готовности, а также количество кибератак и кампаний по дезинформации.