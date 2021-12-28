Набиуллина заявила, что пик роста цен на недвижимость в России уже пройден

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о прохождении пика роста цен на недвижимость в России. По ее мнению, жилье больше не будет расти такими темпами, какие наблюдались по стране в последнее время.

Свое мнение Набиуллина высказала во вторник, 28 декабря, в интервью телеканалу "Россия-24". Она отметила, что бежать за ипотекой сейчас, однако, не стоит.

"Нужно смотреть, какие условия у каждой семьи и потом надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти. У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами", - заявила Набиуллина.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, когда регулятор ждет максимального эффекта от повышений ключевой ставки ЦБ РФ. По ее словам, это должно случиться в 2022 году.